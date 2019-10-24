The New York Times: У Трампа был еще один тайный информатор на Украине

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-24T09:35:46+03:00

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У Дональда Трампа был еще один украинский информатор. Об этом со ссылкой на источник сообщает The New York Times. Журналистам удалось узнать, что американский президент принимал решения, вязанные с Украиной, основываясь не только на то, что передавал ему личный адвокат Рудольфо Джулиани. У самого Джулиани тоже были свои информаторы, часть из них –киевские бизнесмены.

Информацию об Украине Трампу передавал Кэшьяп Патель, помощник в СНБ, который официально отвечал за противодействие терроризму. Ему удалось заслужить расположение Трампа и доверие настолько, что высокопоставленные чиновники Белого дома всерьез забеспокоились, что Патель может влиять на Трампа, а значит и на политику в стране.

Однажды американский президент в присутствии других политиков назвал Пателя "одним из своих ведущих специалистов по украинской политике". Трамп сообщил, что хотел обсудить с ним важные документы.

ИСТОЧНИК KP.RU