2019-10-24T09:35:46+03:00
Политика

The New York Times: У Трампа был еще один тайный информатор на Украине

Ранее сообщалось, что о ситуации в иностранном государстве Трампу докладывал личный адвокат Джулиани
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Белом Доме обеспокоены тем, что Тармп слишком доверял ПателюВ Белом Доме обеспокоены тем, что Тармп слишком доверял ПателюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

У Дональда Трампа был еще один украинский информатор. Об этом со ссылкой на источник сообщает The New York Times. Журналистам удалось узнать, что американский президент принимал решения, вязанные с Украиной, основываясь не только на то, что передавал ему личный адвокат Рудольфо Джулиани. У самого Джулиани тоже были свои информаторы, часть из них –киевские бизнесмены.

Информацию об Украине Трампу передавал Кэшьяп Патель, помощник в СНБ, который официально отвечал за противодействие терроризму. Ему удалось заслужить расположение Трампа и доверие настолько, что высокопоставленные чиновники Белого дома всерьез забеспокоились, что Патель может влиять на Трампа, а значит и на политику в стране.

Однажды американский президент в присутствии других политиков назвал Пателя "одним из своих ведущих специалистов по украинской политике". Трамп сообщил, что хотел обсудить с ним важные документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ставропольский край становится одной из судебных столиц России
Поп-группа попала в Книгу рекордов Гиннесса, набрав миллион подписчиков за три часа
"Дело сфабриковано": Защита Карлоса Гона требует снять с него обвинения
Сирийские курды обвинили Турцию в применении химоружия
Конгрессмены-республиканцы сорвали слушания по вопросу импичмента Трампа
Болсонару заявил о планах Украины купить бразильские военные самолеты
Болсонару заявил о планах Украины купить бразильские военные самолеты
Байден опередил конкурентов-демократов в предвыборной гонке
Абэ заявил, что Япония и Южная Корея должны нормализовать отношения
Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России
"Секрет обеспечения мира": В Китае объяснили, почему США не нападают на Россию
Посол РФ об украинском "Азове": США начинают осознавать угрозу
В результате крушения легкомоторного самолета в Мексике погибли пять человек
Сноуден заявил, что "попал в ловушку", оказавшись в России
Россия поднялась в рейтинге Doing Business Всемирного банка
Из-за срыва оружейного тендера Россия отправит Армении ноту протеста
В России ужесточат наказание за недолив топлива
Почти 70% россиян не делают сбережений
Посетив музей, британка узнала, что смертельно больна