В США арестовали украинских помощников адвоката Трампа

СЕГОДНЯ 19:51 2019-10-10T19:57:09+03:00

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Двух помощников юриста Джулиани арестовали в США по подозрению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Об этом сообщает Wall Street Journal. Речь о двух иностранцах – Лев Парнас и Игорь Фруман якобы являются выходцами из СССР. Они помогали адвокату Трампа, который направился в Украину расследовать дело о коррупции Джо Байдена, главного конкурента президента США на предстоящих выборах.

- Лев Парнас и Игорь Фруман были участниками сговора, о вложении денег «российского донора» в кампанию президента Трампа, - сообщает издание.

Они арестованы поздно вечером в среду 9 октября. Известно, что обвиняемые в последнее время вели бизнес во Флориде.

Ранее эти фамилии мелькали в другом сообщении американских СМИ. Фрумана и Парнаса союзники Трампа якобы планировали поставить во главу украинской компании "Нафтогаз". Американцы хотели сместить нынешнее руководство предприятия, чтобы увеличить долю в правлении представителей США.

ИСТОЧНИК KP.RU