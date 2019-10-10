В США арестовали украинских помощников адвоката Трампа
Двух помощников юриста Джулиани арестовали в США по подозрению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Об этом сообщает Wall Street Journal. Речь о двух иностранцах – Лев Парнас и Игорь Фруман якобы являются выходцами из СССР. Они помогали адвокату Трампа, который направился в Украину расследовать дело о коррупции Джо Байдена, главного конкурента президента США на предстоящих выборах.
- Лев Парнас и Игорь Фруман были участниками сговора, о вложении денег «российского донора» в кампанию президента Трампа, - сообщает издание.
Они арестованы поздно вечером в среду 9 октября. Известно, что обвиняемые в последнее время вели бизнес во Флориде.
Ранее эти фамилии мелькали в другом сообщении американских СМИ. Фрумана и Парнаса союзники Трампа якобы планировали поставить во главу украинской компании "Нафтогаз". Американцы хотели сместить нынешнее руководство предприятия, чтобы увеличить долю в правлении представителей США.
ИСТОЧНИК KP.RU