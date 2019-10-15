2019-10-15T07:04:16+03:00
Политика

Прокуратура Нью-Йорка получила доступ к данным по банковским счетам адвоката Трампа

Рудольфо Джулиани проверяют на причастность к незаконным сделкам в Украине
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Деятельность адвоката американского президента в период нахождения его в Украине проверят следователи. Как сообщает The Wall Street Journal, прокуратура уже получила доступ к информации о счетах Рудольфо Джулиани. В том числе с помощью этих данных прокуратура Нью-Йорка проверит, в каких сделках на территории чужой страны участвовал Джулиане. Также им предстоит выяснить, с кем встречался адвокат Дональда Трампа.

Ранее в СМИ выдвигали теорию о том, что Джулиани президент США направил в Украину для того, чтобы инициировать там расследование о сыне Джозефа Байдена, главного конкурента Трампа на предстоящих выборах. Трамп уверен, что Хантер Байден незаконно получал деньги от украинских и китайских компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сербские СМИ пишут о попытках США лишить Россию Северного морского пути
В Японии число жертв от мощнейшего тайфуна «Хагибис» увеличилось до 67 человек
СМИ сообщили о намерении США передать России контроль над Манбиджем на фоне ситуации
Глава украинского МИД назвал альтернативу «формуле Штайнмайера»
Президент Эквадора отозвал указал о субсидиях на бензин, приведший к протестам в стране
Из галереи в Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Из-за ситуации в Сирии Трамп направил в Анкару делегацию
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
США не выдали визы 18 российским делегатам на нынешней сессии ГА ООН
Рейтинг Зеленского на Украине за месяц упал почти на десять процентов
В Пентагоне заявили, что военная операция Турции в Сирии привела к освобождению боевиков ИГ*
«Выпустите меня отсюда»: умерший ирландец на собственных похоронах развеселил родственников
Полиция задержала красноярцев, избивших до смерти приятеля
Социологи выяснили, что около половины жителей Украины против ликвидации русских школ
Трамп заявил, что готовит санкции против турецких чиновников