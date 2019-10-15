Прокуратура Нью-Йорка получила доступ к данным по банковским счетам адвоката Трампа

СЕГОДНЯ 07:04 2019-10-15T07:04:16+03:00

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Деятельность адвоката американского президента в период нахождения его в Украине проверят следователи. Как сообщает The Wall Street Journal, прокуратура уже получила доступ к информации о счетах Рудольфо Джулиани. В том числе с помощью этих данных прокуратура Нью-Йорка проверит, в каких сделках на территории чужой страны участвовал Джулиане. Также им предстоит выяснить, с кем встречался адвокат Дональда Трампа.

Ранее в СМИ выдвигали теорию о том, что Джулиани президент США направил в Украину для того, чтобы инициировать там расследование о сыне Джозефа Байдена, главного конкурента Трампа на предстоящих выборах. Трамп уверен, что Хантер Байден незаконно получал деньги от украинских и китайских компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU