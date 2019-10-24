2019-10-24T11:00:57+03:00
В мире

В Бангладеш к смертной казни приговорили 16 человек за сожжение студентки

Девушку сожгли заживо после отказа забирать заявление о сексуальных домогательствах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Суд в Бангладеш приговорил к смертной казни 16 человек, которые признали вину в жестоком убийстве молодой девушки. Студентка религиозной школы медресе обвинили директора учреждения в сексуальных домогательствах. Чтобы заставить ее забрать заявление он попросил близких ему людей «поговорить» с девушкой. Вечером 6 апреля 19-летнюю студентку затащили на крышу школы, облили бензином и подожгли. Она получила серьезные ожоги и вскоре умерла в больнице.

По подозрению в совершении преступления задержали 16 человек, как сообщает телеканал NDTV. Дело приобрело общественный резонанс, люди требовали сурового наказания для виновников гибели студентки. Вскоре задержанные дали признательнеы показания и объяснили свои мотивы.

Суд вынес приговор – 16 человек будут казнены.

- Этот вердикт суда доказывает, что убийцам в Бангладеш ничего не сойдет с рук. У нас есть верховенство закона, - сказал прокурор Хафеза Ахмеда.

Ранее в Бангладеш к смертной казни приговорили виновников в массовых убийствах 1971 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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