В Бангладеш к смертной казни приговорили 16 человек за сожжение студентки
Суд в Бангладеш приговорил к смертной казни 16 человек, которые признали вину в жестоком убийстве молодой девушки. Студентка религиозной школы медресе обвинили директора учреждения в сексуальных домогательствах. Чтобы заставить ее забрать заявление он попросил близких ему людей «поговорить» с девушкой. Вечером 6 апреля 19-летнюю студентку затащили на крышу школы, облили бензином и подожгли. Она получила серьезные ожоги и вскоре умерла в больнице.
По подозрению в совершении преступления задержали 16 человек, как сообщает телеканал NDTV. Дело приобрело общественный резонанс, люди требовали сурового наказания для виновников гибели студентки. Вскоре задержанные дали признательнеы показания и объяснили свои мотивы.
Суд вынес приговор – 16 человек будут казнены.
- Этот вердикт суда доказывает, что убийцам в Бангладеш ничего не сойдет с рук. У нас есть верховенство закона, - сказал прокурор Хафеза Ахмеда.
Ранее в Бангладеш к смертной казни приговорили виновников в массовых убийствах 1971 года.
ИСТОЧНИК KP.RU