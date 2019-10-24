2019-10-24T11:50:55+03:00
Общество

Врач объяснила, почему пить кофе по утрам опасно

Гастроэнтеролог Мария Бадалян рассказала, у кого утренний напиток может вызвать инсульт и проблемы с нервной системой
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кофе по утрам врачи рекомендуют заменить бананами и кашамиКофе по утрам врачи рекомендуют заменить бананами и кашамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кофе по утрам может привести к инсульту или проблемам с нервной системой. Об этом россиян предупредила гастроэнтеролог Мария Бадалян. В интервью «Вечерней Москве» доктор объяснила, почему главный утренний напиток может спровоцировать серьезные заболевания. Основная причина в том, что человек пьет кофе утром натощак. Многие и вовсе заменяют кружкой кофе завтра, потому что спешат на работу или хотят взбодиться.

Кофе действительно бодрит, говорит врач, но чтобы его пить, нужно убедиться, что у человека нет противопоказаний. Самое очевидное противопоказание – высокое давление.

- А ведь у нас многие даже не догадываются о наличии у себя этой проблемы: не измеряют давление и думают, что 140 на 90 — это нормально. Просто определить, что ты гипертоник без специальных приборов практически невозможно, - говорит гастроэнтеролог.

Для таких людей употребление кофе по утрам может закончиться инфарктом или инсультом.

Еще одно противопоказание проблемы с желчным пузырем. Россияне также зачастую не догадываются о том, что этот орган работает со сбоями. Именно желчный пузырь необходимо «запускать» каждое утро. Сделать это с помощью кофе невозможно – гастроэнтеролог советует есть для этого утром бананы, каши и мюсли.

- Опасность может крыться и в проблемах с нервной системой, -предупреждает медик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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