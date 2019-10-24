Месси забил 33 командам в Лиге Чемпионов

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-24T13:41:37+03:00

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«Славия», против которой «Барселона» играла на выезде в рамках группового этапа Лиги Чемпионов, стала 33-й командой, ворота которой поразил Лионель Месси.

Аргентинец открыл счет уже на 3-й минуте, ловко обведя защитников и пробив вратарю между ног, последующие голы, включая и второй в пользу «Барселоны» забили игроки «Славии».

По числу команд, которым забивал в Лиги Чемпионов, Лионель Месси сравнялся с рекордсменами турнира Раулем и Криштиану Роналду, на счету которых так же 33 команды. Об этом в Твиттере сообщает Gracenote Live.

Совсем недавно Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик за «ПСЖ» в ворота «Брюгге» покорил рекорд Лионеля Месси по забитым голам в 20-летнем возрасте. В свои 20 лет француз забил 15 голов в Лиге Чемпионов и стал самым молодым футболистом, покорившим эту отметку. До этого рекорд принадлежал Месси в 21 год.

И вот аргентинец установил новый рекорд по числу пораженных в турнире команд, подобравшись к своему извечному конкуренту – Криштиану Роналду.

ИСТОЧНИК KP.RU