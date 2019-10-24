2019-10-24T14:00:31+03:00
Туризм

Эксперты выяснили, чем болеют россияне во время летнего отдыха за границей

Чаще всего туристы жалуются на жар, боли в животе и травмы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Если вам стало плохо на отдыхе, сразу же звоните в страховую компаниюЕсли вам стало плохо на отдыхе, сразу же звоните в страховую компаниюФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Высокая температура, боли в горле и животе, а также травмы конечностей - именно такие проблемы со здоровьем чаще всего возникали у россиян, отдыхавших за рубежом этим летом.

Компания "Сбербанк страхование" проанализировала свыше 1,5 тысячи страховых случаев, зафиксированных с июня по август 2019 года. Именно столько клиентов обратились за помощью летом. Всего же за этот период было приобретено более 100 тысяч полисов путешественника.

Самыми популярными направлениями для отдыха стали Турция, Таиланд, Болгария, Индонезия и Испания. И если прошлым летом наблюдался всплеск вируса Коксаки в Турции, то в последнее время многие жалуются на укусы обезьян в Таиланде. В таких случаях нужно немедленно звонить в страховую компанию, которая поможет в кратчайшие сроки организовать лечение против бешенства.

Если же вы только собираетесь приобрести полис, то, прежде всего, внимательно изучите, что входит в его стоимость. Лучше всего оформлять страховку с расширенным покрытием, особенно если вы собираетесь заниматься активными видами спорта.

Также стоить помнить о наличии исключений. Компания может отказать в выплате возмещения, если на момент получения травмы клиент был пьян, находился в состоянии беременности сроком более 12 недель или страдал заболеваниями, диагностированными еще до поездки.

Все это относительно не только к летнему отдыху, но и другим поездкам. Например, в ноябре россиян ждет сразу несколько праздничных дней и многие будут путешествовать по стране, а на новогодние каникулы полетят за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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