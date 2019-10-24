Конор Макгрегор объявил дату возвращения в большой спорт, он знает своего соперника

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-24T14:01:45+03:00

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В четверг, 24 октября, в Москве прошла официальная пресс-конференция приехавшего в столицу России ирландского звездного бойца ММА Конора Макгрегора. Он провел свой последний бой в октябре 2018 года, проиграв Хабибу Нурмагомедову и лишившись чемпионского пояса UFC.

И вот в Москве он официально заявил о том, когда вернется снова в октагон:

- 18 января на «Т-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе я вернусь. Бой назначен, всё официально. Я знаю соперника, но не могу сказать, потому что, если скажу, UFC обязательно поменяет мне соперника, - заявил ирландец в Москве на своей пресс-конференции.

Напомним, что за всю свою карьеру Конор Макгрегор провел 25 поединков в смешанных единоборствах. При этом 21 раз он выиграл свои поединки и 4 раза потерпел поражения, в том числе и в последнем бою с Хабибом в октябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU