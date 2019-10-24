Здание ВГТРК в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-24T14:58:08+03:00

По предварительной информации, никакой бомбы не нашли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На месте инцидента работают кинологи с собаками

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Здание Всероссийской государственной телерадиокомпании в Москве было эвакуировано после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва в четверг, 24 октября.

Всех сотрудников ВГТРК вывели на улицу. На месте инцидента по адресу: 5-я улица Ямского Поля, дом № 19, строение 21, работают кинологи с собаками. Об этом сообщил источник сайта телеканала "360" в правоохранительных органах.

Люди остаются на улице, пока полицейские обследуют здание. Возле входа припарковано несколько служебных автомобилей.

Согласно же данным источника ТАСС, сообщение о заложенной в здании бомбе оказалось ложным. Специалисты не обнаружили ничего взрывоопасного.

Сайт kp.ru писал, что несколькими годами ранее неизвестные уже "минировали" здание ВГТРК, но эвакуация не проводилась. Тогда никакой угрозы также не было.

ИСТОЧНИК KP.RU