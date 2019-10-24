2019-10-24T14:58:08+03:00
Происшествия

Здание ВГТРК в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

На месте инцидента работают кинологи с собаками
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По предварительной информации, никакой бомбы не нашлиПо предварительной информации, никакой бомбы не нашлиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Здание Всероссийской государственной телерадиокомпании в Москве было эвакуировано после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва в четверг, 24 октября.

Всех сотрудников ВГТРК вывели на улицу. На месте инцидента по адресу: 5-я улица Ямского Поля, дом № 19, строение 21, работают кинологи с собаками. Об этом сообщил источник сайта телеканала "360" в правоохранительных органах.

Люди остаются на улице, пока полицейские обследуют здание. Возле входа припарковано несколько служебных автомобилей.

Согласно же данным источника ТАСС, сообщение о заложенной в здании бомбе оказалось ложным. Специалисты не обнаружили ничего взрывоопасного.

Сайт kp.ru писал, что несколькими годами ранее неизвестные уже "минировали" здание ВГТРК, но эвакуация не проводилась. Тогда никакой угрозы также не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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