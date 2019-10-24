2019-10-24T15:13:54+03:00
Экономика

Госдума приняла законопроект о повышение МРОТ на 850 рублей

В следующем году минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 130 рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В следующем году минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 130 рублейВ следующем году минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 130 рублейФото: REUTERS
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В четверг, 24 октября, Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года до 12 130 рублей. Таким образом, повышение МРОТ составит 7,5%.

«Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 г. в сумме 12 тыс. 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 г», - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, на сегодняшний день МРОТ в России составляет 11 280 рублей. Данное повышение затронет порядка 3,2 миллиона россиян.

Напомним, ранее Комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять данный законопроект. Как сообщил замглавы Минтруда Всеволод Вуколов, МРОТ вырастет дифференцированно от 85 рублей в центральных и южных районах страны до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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