Путин назвал причину конфликта в Ливии

СЕГОДНЯ 16:43 2019-10-24T16:43:30+03:00

Российский лидер выразил надежду, что все государства будут способствовать процессу восстановления государственности в этой стране

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Ситуация, которая сейчас сложилась в Ливии, является результатом безответственной политики ряда государств, нарушивших международное право. Такое заиление сделал президент России Владимир Путин, комментируя выступление премьер-министра правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа на саммите «Россия – Африка».

«Считаю, что, то, что сейчас происходит, - результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушение международного права в Ливии, извратили соответствующую Резолюцию Совета Безопасности ООН в свое время», - сказал российский лидер.

Путин заявил, что стремление к договоренности между всеми сторонами конфликта должно привести к восстановлению ливийской государственности. Он также выразил надежду, что все страны будут способствовать данному процессу.

Напомним, сайт kp.ru писал об обострении ситуации в Ливии, где развернулись бои между армией маршала Халифы Хафтара и силами правительства национального согласия. По данным Всемирная Организация Здравоохранения, с начала боевых действий погибли более 750 человек, свыше 4,4 тысячи ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU