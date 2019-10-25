Фрукты и овощи могут подешеветь на 3-4 процента

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-25T11:38:05+03:00

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Цены на иранские фрукты и овощи в России могут снизиться примерно на 3–4%. Это произойдет в том случае, если дома продукции, поставляемой из данной страны, возрастет с 5 до 30 процентов. Подобный вариант вполне возможен, уверены эксперты.

В первую очередь потому, что почти в два раза уменьшатся таможенные платежи между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Подобное соглашение даст возможность бизнесменам из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в ближайшие три года экспортировать товары в Иран по льготным ставкам.

Иранская сторона тоже получит преференции, которые отразятся на конечном потребителе. Ожидается, что больше всего ввозные пошлины уменьшатся на помидоры, огурцы, картофель, петрушку и укроп, сухофрукты, посуду и ковры.

Опрошенные «Известиями» эксперты положительно оценили соглашение с Ираном. Они отметили, что товарооборот между нашими странами может вырасти на 1,5 млрд. долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU