Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-25T12:05:00+03:00

С начала года в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заболевания

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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 2,5 человек, то есть примерно 40% населения земного шара, подвергаются риску заражения лихорадкой Денге. Роспотребнадзор выпустил специальную памятку для туристов, которые собираются на море.

По данным ведомства, с начала 2019 года на территории 46 стран Американского региона было выявлено более 2,6 миллиона случаев этого заболевания, причем почти половина из них завершилась летальным исходом. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Бразилии, где зарегистрировано более двух миллионов заболевших. Кроме того случаи лихорадки встречаются в Мексике, Никарагуа, Колумбии и Гондурасе, передает сайт телеканала «Звезда».

Кроме того вспышки Денге зафиксированы в регионах Южной и Юго-Восточной Азии. Больше всего заболевших проживают на Филиппинах, кроме того лихорадка встречается в Шри-Ланке, Таиланде и еще 20 странах этих регионов.

Также лихорадка встречается в странах Африки и даже в Европе. В Роспотребнадзоре предупредили, что вакцины от заболевания нет, именно поэтому в ведомстве просят туристов, прибывших из стран с тропическим климатом, при повышении температуры сразу обращаться ко врачу, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU