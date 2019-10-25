В Госдуме усомнились в необходимости существования альянса НАТО

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-25T12:44:39+03:00

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В Госдуме прокомментировали призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга продолжить наращивать расходы. По мнению первого заместителя председателя комитета Государственной думы по обороне Андрея Красова, необходимость в существовании альянса уже давно отпала.

«Для начала необходимо ответить на один вопрос: существует ли ещё в мире какой-то подобный военный блок, как НАТО. Нет, других блоков не существует. В мире осталась одна такая военная организация. Но нет никаких угроз, против которых необходимо её содержать. То есть надобность в альянсе уже давно отпала», - цитирует депутата RT.

При этом Красов выразил мнение, что на сегодняшний день НАТО существует лишь для того, чтобы как можно больше стран держать в повиновении. Именно для этого Америка продолжает размещать в Европе воинские части и соединения, склады с ядерными боеприпасами.

Ранее Столтенберг отметил, что союзники уже пять лет обеспечивают реальный рост оборонных бюджетов, и призвал страны продолжать в том же духе.

ИСТОЧНИК KP.RU