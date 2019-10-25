Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске

СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-25T14:29:38+03:00

Эти средства были собраны "Русфондом" на лечение певицы

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Московский городской суд признал законным решение Перовского суд о взыскании 21,6 миллиона рублей с родственников певицы Жанны Фриске в пользу "Русфонда".

Эти средства были собранными телезрителями для оплаты лечения исполнительницы. Согласно договору по окончанию процедур, Фриске должна была предоставить отчет о расходах, а также вернуть непотраченную сумму. Помочь певице не удалось - она умерла, а ее родители не смогли предоставить документы, доказывающие целевое расходование средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU