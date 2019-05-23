Долг семьи Жанны Фриске Русфонду заплатил ее маленький сын

В семье Жанны Фриске назревает новый конфликт. После того как приставы изъяли у семьи певицы 7,9 млн руб. на погашение долга Русфонда, отец певицы потребовал от своих адвокатов вернуть ему деньги, которые он им платил.

Давняя тяжба

Напомним: в 2013 году у Жанны был обнаружен рак мозга. В рамках объявленной Первым каналом акции помощи благотворительная организация Русфонд собрала с поклонников более 69 млн рублей на лечение звезды. Из этой суммы 11 млн Русфонд сразу перечислил клинике в Майами, где обследовалась исполнительница. Еще 32 млн по просьбе Жанны направили на лечение девяти тяжелобольных детей, а оставшиеся 25 млн перевели на счет певицы - это произошло 19 октября 2014 года.

Фонд получил отчет о тратах на сумму примерно 3,4 млн рублей. Отчитаться об оставшихся 21,6 млн рублей семья певицы не смогла. Тогда Русфонд обратился в суд, который решил, что долг обязаны вернуть наследники - родители Жанны и ее маленький сын Платон.

Решение суда семья Фриске не выполняла, и приставы в прошлом году арестовали банковские счета должников. Денег на счетах не оказалось. Тогда под прицел попал загородный дом в Истринском районе, который Дмитрий Шепелев купил, когда Жанна уже была больна. Этот двухэтажный особняк площадью 400 кв. м обошелся звездной чете в 38 млн рублей.

В соцсетях Дмитрий Шепелев показывает лицо сына только издали. Фото: instagram.com/dmitryshepelev

И вот на днях Русфонд официально заявил, что на его счет поступили 7,9 млн рублей. «Это первая часть долга из общей суммы в 21,6 млн рублей, которые по решению суда наследники Жанны Фриске должны вернуть фонду. По сути, это 11,5% от всей суммы», - заявил представитель фонда.

Сначала сообщалось, что эту сумму приставам удалось выручить за участок земли и особняк в Истринском районе. Однако, как выяснила «КП», был продан не весь дом, а только доля, принадлежащая шестилетнему Платону - сыну певицы и телеведущего. Дом после смерти певицы достался троим наследникам в трех равных долях - родителям Жанны и Платону. Доля Платона и была отдана Русфонду. И теперь мальчик (от его лица выступает его отец Дмитрий Шепелев) должником не является.

Особняк, часть которого ушла за долги, расположен в Истринском районе Подмосковья.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Раскошелятся адвокаты?

«КП» попыталась получить комментарии у семьи Жанны.

- Я ничего не продаю, не знаю о действиях приставов и не хочу вообще это все обсуждать! - заявил «КП» отец певицы Владимир Фриске. Похоже, эта новость застала Владимира Борисовича врасплох. Семья Фриске из СМИ узнала, что якобы дом продан (хотя продана только доля Платона), и страшно разволновалась. В гневе отец певицы потребовал от своих адвокатов вернуть все деньги, которые он заплатил. Это 8 млн рублей - примерно столько, сколько изъяли приставы.

Адвокаты Фриске постоянно менялись. Один из них, не ставя в известность коллег, получил от отца Жанны 8 млн руб., обещая уладить проблему с Русфондом. Но этого не произошло. Теперь Владимир Фриске требует вернуть ему деньги всю команду юристов, считая, что это их общий долг перед ним.

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