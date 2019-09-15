«Жанна Фриске не делала ЭКО»: опухоль головного мозга не связана с этой процедурой

Многие называют одной из причин, которая спровоцировала быстрое развитие опухоли у Анастасии Заворотнюк – процедуру экстракорпорального оплодотворения. Актриса третий раз стала мамой в октябре 2018 года – Заворотнюк родила мужу Петру Чернышеву дочь Милу. А уже через полгода после этого у актрисы начались проблемы со здоровьем, по некоторым данным, у нее рак головного мозга.

Такой же диагноз поставили вскоре после родов Жанне Фриске. Жанна рожала в США, там же ей диагностировали глиобластому – прогрессирующую опухоль головного мозга третьей степени. Теперь стали говорить, о том, что именно ЭКО спровоцировало быстрый рост опухоли и у Жанны, и у Анастасии. Толчок для роста опухоли у Фриске могла дать беременность, но не ЭКО – она не делала эту процедуру.

Последний раз мы виделись с Жанной на фотосессии, когда она была на третьем месяце беременности. Фриске скрывала факт беременности от посторонних, и просила никому не рассказывать об этом – подчеркивая, что давно мечтала о малыше, но все случилось неожиданно. «Ребенок для меня желанный и долгожданный. Но, скажем так – незапланированный…» - спустя время расскажет уже в интервью Фриске. Когда Жанна узнала, что беременна она встречалась с Дмитрием Шепелевым меньше года. Именно поэтому появление телеведущего в жизни Жанны, да еще и в роли отца ее будущего ребенка, стало неожиданностью для родни Фриске.

«Жанна не делала ЭКО. Она всегда говорила, что хочет ребенка. Но надеялась, что встретит мужчину, создаст семью, и у нее будет ребенок. Когда она встретила Диму все случилось стремительно, и она была счастлива. То, что теперь имя Жанны связывают с историей Насти Заворотнюк и с ЭКО – неправильно…», - рассказала «КП» подруга Фриске.

В книге «Жанна» Дмитрий Шепелев рассказал, что некоторые врачи выдвигали предположение: катализатором рака могла стать беременность. «Не берусь судить. В разговорах мы практически не касались этой темы. Только однажды я аккуратно спросил:

- Ты никак это не связываешь? Не злишься на сына?

- Было бы ужасно горько страдать так, как страдаем мы, если бы в нашей жизни не было Платона, — ответила она. - Ради него мы обязаны пройти все эти испытания.

И больше мы к этому не возвращались. Действительно, ребенок на протяжении всей болезни был для нее путеводной звездой, стимулом и главной из причин, почему важно, даже просто необходимо сопротивляться болезни, бороться, в конце концов поправиться. И она сражалась…»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Копия Жанны»: Поклонники поражены сходством сына Фриске с покойной мамой

После смерти Жанны Фриске ее сын Платон живет с папой. Дмитрий Шепелев скрывает сына от публики, никогда не выходит с ним в свет и не публикует лицо малыша в Инстаграме. Но на днях бывший гражданский муж звезды все же поделился редким кадром 6-летнего Платона. (подробности)

Могла ли процедура искусственного оплодотворения вызвать рак мозга у Анастасии Заворотнюк

Представители Анастасии Заворотнюк не подтверждают ничего, но СМИ уже муссируют информацию о том, что у "прекрасной няни" глиобластома. Со скоростью света распространяются слухи о возможной причине заболевания. (подробности)