Наследники Жанны Фриске полностью вернули долг Русфонду

Нельзя сказать, что деньги вернулись на счет благотворителей без боя, на блюдечке с голубой каемочкой. Их выбивали из наследников певицы в течение почти что трех лет, обращаясь то в Следственный комитет, то в полицию, то в суд. В итоге, благотворительные миллионы были взысканы приставами по судебному решению двухлетней давности. Кроме того, с наследников сняли еще 60 тысяч рублей в виде компенсации уплаченной фондом госпошлины.

Напомним, что акцию помощи Жанне Фриске, которой диагностировали неоперабельную опухоль мозга (глиобластому), организовал в январе 2014 года на «Первом канале» Андрей Малахов в программе «Пусть говорят».

По просьбе канала Русфонд предоставил для сбора пожертвований банковский счет, на который поклонники певицы перечислили 69 267 787 рублей. Из этих денег более 11 миллионов фонд перевел на оплату больничных счетов Жанны. Еще 32 с лишним миллиона по желанию певицы пошло на лечение девяти онкобольных детей из числа очередников Русфонда.

Остаток в 25 миллиона - по договору с Жанной фонд перечислил на ее личный счет, обязав вернуть неистраченное. Но при жизни певицы Русфонд получил отчет только на сумму 3 378 576 руб. Остаток пожертвований составил 21 633 214 руб. И они бесследно пропали.

Довольно долго родители Жанны испытывали терпение фонд, пока в января 2017 года он не обратился с иском в суд. 19 мая 2017 года Перовский районный суд удовлетворил иск Русфонда о возврате средств. Поскольку денег на счету у наследников не оказалось, их незадолго до смерти Жанны сняла по доверенности ее мама Ольга Владимировна, взыскание было обращено на имущество, унаследованное после смерти певицы, - ее загородный дом и квартиру в центре Москвы.

Отец певицы Жанны Фриске Владимир и мать Ольга Копылова.Фото: Евгения ГУСЕВА

Первую часть долга, 7 980 000 рублей, Русфонд получил 14 мая этого года. Тогда судебные приставы выставили на торги часть загородного дома Жанны. Эти деньги пошли на лечение четырех детей со злокачественными опухолями из числа очередников фонда. Теперь пришел остаток - 13 653 214 руб. Если не будет возражений жертвователей, и эти деньги тоже пойдут на лечение подопечных фонда.

Будем надеяться, что это финал скандальной истории, которая не только серьезно подмочила репутацию российского шоу-бизнеса, но и нанесла урон благотворительной деятельности.

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