Количество книжных магазинов в России сократилось в семь раз за 20 лет

СЕГОДНЯ 17:10 2019-10-25T17:10:20+03:00

Количество книжных магазинов в России сократилось в семь раз Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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В период с 1990-х годов в России закрылось больше 7,5 тысяч книжных магазинов. Сейчас во всей стране их осталось меньше тысячи. Об этом заявил директор Института социологии Российской академии наук Михаил Горшков на заседании общественного совета по культуре.

Такое глобальное сокращение книжных магазинов Горшков связал с «рыночными вопросами». Парадоксально, что при этом в России ежегодно выходит порядка тысячи новых книг, а каждые месяц появляется 10-15 новых авторов. Только вот тиражи с каждым днем падают. Это наблюдается как в художественной, так и научной литературе.

- Средний тираж одной книги сократился с шести до четырех тысяч экземпляров. Издание научных книг сократилось в 10 раз и за последнее десятилетие упало на 35%, - приводит слова Горшкова Интерфакс.

ИСТОЧНИК KP.RU