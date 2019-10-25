Александр Роднянский и Кантемир Балагов провели уроки кино в российских школах

СЕГОДНЯ 18:03 2019-10-25T18:03:34+03:00

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Российский режиссер Кантемир Балагов посетил свою родную школу в провинциальном Нальчике и поговорил со старшеклассниками о кино. На встречу он привез диплом международной федерации прессы — FIPRESC, который не так давно получил на Каннском фестивале. Эту награду режиссер решил подарить родной школе.

- Я привез его вам, в свою родную школу, чтобы вы почувствовали: это всего лишь бумага. Да, престижная, но бумага. Я понял, что дистанции — от Нальчика до Москвы, от Москвы до Канн — только в наших головах, - подчеркнул Балагов.

Одновременно с ним в обычной московской школе проводил урок продюсер Александр Роднянский.

- Часто бывает так, что мы приходим в кинотеатр, на два часа увлекаемся сюжетом, но после окончания фильма мгновенно забываем о нем. За 45 минут нашего урока я попытаюсь убедить вас, что восприятие кинематографа может быть значительно более богатым, разнообразным и глубоким, - этими словами он начал занятие.

Затем Родняняский рассказал школьникам о современном кинематографе и монтаже. Обе встречи прошли в рамках всероссийского проекта «Культурный марафон». Его организует Яндекс совместно с КиноПоиском и Министерством культуры и Просвещения.

ИСТОЧНИК KP.RU