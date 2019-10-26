2019-10-26T01:25:56+03:00
В мире

На митинг в центре столицы Чили вышли более 820 тысяч человек

Полиция Сантьяго сообщает, что акция проходит мирно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Митинг в СантьягоМитинг в СантьягоФото: REUTERS
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В центре чилийской столицы Сантьяго проходит многотысячная акция протеста. По данным городской полиции, на митинг вышли более 820 тысяч человек, передает агентство Reuters.

Огромная толпа людей заполнила не только площадь Бакедано, но и все прилегающие к ней улицы. Карабинеры отмечают, что пока акция проходит мирно. Однако в 23.00 (5.00 субботы мск) в Сантьяго начнется комендантский час, и к этому времени протестующие должны будут разойтись по домам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые протесты в столице Чили продолжаются с прошлой недели, изначально возмущение горожан вызвало повышение стоимости проезда в метро. Демонстрации обернулись погромами и поджогами. Ранее сообщалось, что в стычках протестующих с правоохранителями погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе один гражданин Перу и двое колумбийцев.

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В Чили продолжаются массовые беспорядки. Все началось с того, что 6 октября власти подняли цену на проезд в метро в столице страны Сантьяго. Стоимость увеличилась на 30 песо (около трех рублей). Но такой, на первый взгляд, пустяк привел к масштабным акциям протеста. Демонстранты разгромили 78 станций метрополитена из 108 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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