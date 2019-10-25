2019-10-25T22:45:22+03:00
В мире

Беспорядки в Чили: погибли по меньшей мере 19 человек, здание Конгресса эвакуировали

В больницы обратились сотни раненых [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Беспорядки в Чили: погибли по меньшей мере 19 человек, здание Конгресса эвакуировалиБеспорядки в Чили: погибли по меньшей мере 19 человек, здание Конгресса эвакуировалиФото: REUTERS
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В ходе массовых беспорядков в Чили погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе один гражданин Перу и двое колумбийцев. В больницы Сантьяго обратились сотни раненых. Здание национального конгресса южноамериканской страны эвакуировали из-за попыток протестующих взять его штурмом.

Беспорядки в Чили: погибли по меньшей мере 19 человек, здание Конгресса эвакуировали Фото: REUTERS

Беспорядки в Чили: погибли по меньшей мере 19 человек, здание Конгресса эвакуировалиФото: REUTERS

Массовые беспорядки продолжаются в Сантьяго с прошлой недели. Поводом для протестов стало повышение стоимости проезда в чилийской столице на 30 песо (около трех рублей). Недовольные начали поджигать мусор перед входами в метро, на некоторых станциях были разбиты стекла, двери, сломаны скамейки. Демонстранты разгромили 78 станций метрополитена из 108.

В субботу, 19 октября, в Сантяго и его окрестностях на пятнадцать дней введен режим чрезвычайного положения.

Однако даже после заявления властей о том, что тариф на подземку не изменят, беспорядки не просто не прекратились. Более того, распространились почти на всю страну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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