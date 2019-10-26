Суд США обязал Минюст предоставить Конгрессу доступ к докладу Мюллера

СЕГОДНЯ 07:43 2019-10-26T08:09:11+03:00

Суд удовлетворил запрос на доступ конгрессменов США к полному докладу Мюллера Фото: REUTERS

Доводы республиканцев о необходимости провести голосование были отвергнуты

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Федеральный судья Соединенных Штатов Берил Хоуэл обязала Министерство юстиции передать юридическому комитету Палаты представителей Конгресса все материалы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Неотредактированная версия должна быть представлена до 30 октября. Соответствующее постановление было вынесено в пятницу, 25 октября. Доводы Минюста и сенаторов-республиканцев о необходимости проведения официального голосования по этому вопросу суд отклонил.

Газета Politico расценивает такое решение, как двойную победу спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, поскольку расследование дела об импичменте президенту США Дональду Трампу действительно ведется, несмотря на отсутствие официальных объявлений.

Сайт kp.ru писал, что ранее проверка обстоятельств начала расследования Мюллера была переведена в уголовное поле. Прокуроров заинтересовали причины возбуждения дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU