«Бандитизм»: Минобороны назвало цели сохранения военного присутствия США в Сирии
Вашингтон оставил группировку американских военнослужащих на востоке Сирии для контроля нефтяных полей, которые принадлежат САР. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков
«То, чем сейчас занимается Вашингтон, - захват и удержание под своим вооружённым контролем нефтяных полей на востоке Сирии - является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом», - сказал представитель военного ведомства
Конашенков отметил, что на самом деле Вашингтон пытается назвать законной охрану и оборону углеводородных залежей САР от самой Сирии и ее народа. По его словам, такие действия «лежат далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом».
Как писал сайт kp.ru, в субботу, 26 октября, в провинции Хасеке на северо-востоке страны были замечены колонны американских военнослужащих, которые вернулись в Сирию из Ирака. Незадолго до этого Минобороны России опубликовало спутниковые снимки, демонстрирующие, что военные Штатов незаконно пользуются месторождениями и продают сирийскую нефть за границу.
Американский опорный пункт Дадат на севере Сирии.Войска США покинули свою базу к северу от Манбиджа, оставив там служебные документы, сервера с жесткими дисками и флагиАлександр КОЦ
ИСТОЧНИК KP.RU