2019-10-26T21:46:31+03:00
Политика

«Бандитизм»: Минобороны назвало цели сохранения военного присутствия США в Сирии

В военном ведомстве России заявили, что Вашингтон пытается удержать под своим вооружённым контролем сирийскую нефть [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В военном ведомстве России заявили, что Вашингтон пытается удержать под своим вооружённым контролем сирийскую нефтьВ военном ведомстве России заявили, что Вашингтон пытается удержать под своим вооружённым контролем сирийскую нефтьФото: REUTERS
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Вашингтон оставил группировку американских военнослужащих на востоке Сирии для контроля нефтяных полей, которые принадлежат САР. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков

«То, чем сейчас занимается Вашингтон, - захват и удержание под своим вооружённым контролем нефтяных полей на востоке Сирии - является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом», - сказал представитель военного ведомства

Конашенков отметил, что на самом деле Вашингтон пытается назвать законной охрану и оборону углеводородных залежей САР от самой Сирии и ее народа. По его словам, такие действия «лежат далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом».

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 26 октября, в провинции Хасеке на северо-востоке страны были замечены колонны американских военнослужащих, которые вернулись в Сирию из Ирака. Незадолго до этого Минобороны России опубликовало спутниковые снимки, демонстрирующие, что военные Штатов незаконно пользуются месторождениями и продают сирийскую нефть за границу.

Американский опорный пункт Дадат на севере Сирии.Войска США покинули свою базу к северу от Манбиджа, оставив там служебные документы, сервера с жесткими дисками и флагиАлександр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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