«Бандитизм»: Минобороны назвало цели сохранения военного присутствия США в Сирии

СЕГОДНЯ 21:46 2019-10-26T21:46:31+03:00

В военном ведомстве России заявили, что Вашингтон пытается удержать под своим вооружённым контролем сирийскую нефть Фото: REUTERS

В военном ведомстве России заявили, что Вашингтон пытается удержать под своим вооружённым контролем сирийскую нефть [видео]

Изменить размер текста: A A

Вашингтон оставил группировку американских военнослужащих на востоке Сирии для контроля нефтяных полей, которые принадлежат САР. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков

«То, чем сейчас занимается Вашингтон, - захват и удержание под своим вооружённым контролем нефтяных полей на востоке Сирии - является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом», - сказал представитель военного ведомства

Конашенков отметил, что на самом деле Вашингтон пытается назвать законной охрану и оборону углеводородных залежей САР от самой Сирии и ее народа. По его словам, такие действия «лежат далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом».

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 26 октября, в провинции Хасеке на северо-востоке страны были замечены колонны американских военнослужащих, которые вернулись в Сирию из Ирака. Незадолго до этого Минобороны России опубликовало спутниковые снимки, демонстрирующие, что военные Штатов незаконно пользуются месторождениями и продают сирийскую нефть за границу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/738826" frameborder="0"></iframe> Американский опорный пункт Дадат на севере Сирии.Войска США покинули свою базу к северу от Манбиджа, оставив там служебные документы, сервера с жесткими дисками и флагиАлександр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU