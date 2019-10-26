Американские военные вернулись в Сирию из Ирака
Колонны американских военных вернулись в Сирию из Ирака. Войска были замечены в субботу, 26 октября, в провинции Хасеке на северо-востоке страны.
В составе колонны техника и десятки военнослужащих, которых сопровождают несколько вертолетов. Согласно данным государственного телеканала Syria TV, "оккупационные войска" вошли в САР через незаконный пограничный переход аль-Валид.
Напомним, что военные США и их союзников находятся в Сирии с 2014 года под предлогом борьбы с терроризмом. Дамаск никогда не давал такого разрешения, однако американцев это мало волновало.
Однако в начале октября 2019 года Турция решила провести военную операцию против курдов на севере соседней республики. Тогда Вашингтон объявил об отводе своих войск из опасной зоны.
Сайт kp.ru писал, что с северных земель Сирии американцы действительно ушли, спецкор "КП" Александр Коц даже побывал на заброшенной базе США, а вот деятельности на востоке республики стала более активной. Именно там сосредоточено до 90% запасов нефти САР.
Накануне Минобороны РФ опубликовало спутниковые снимки, которые доказывают, что военные США незаконно пользуются месторождениями и продают сирийскую нефть за границу.
Сирийские войска взяли под контроль погранпереход на границе с Турцией в городке Кобани.Наш спецкор Александр КОЦ передает с севера Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира»
ИСТОЧНИК KP.RU
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