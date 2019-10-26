Американские военные вернулись в Сирию из Ирака

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-26T14:02:13+03:00

Техника и десятки военнослужащих вошли в Сирию через незаконный погранпункт Фото: REUTERS

В составе колонны десятки человек, которых сопровождают вертолеты

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Колонны американских военных вернулись в Сирию из Ирака. Войска были замечены в субботу, 26 октября, в провинции Хасеке на северо-востоке страны.

В составе колонны техника и десятки военнослужащих, которых сопровождают несколько вертолетов. Согласно данным государственного телеканала Syria TV, "оккупационные войска" вошли в САР через незаконный пограничный переход аль-Валид.

Напомним, что военные США и их союзников находятся в Сирии с 2014 года под предлогом борьбы с терроризмом. Дамаск никогда не давал такого разрешения, однако американцев это мало волновало.

Однако в начале октября 2019 года Турция решила провести военную операцию против курдов на севере соседней республики. Тогда Вашингтон объявил об отводе своих войск из опасной зоны.

Сайт kp.ru писал, что с северных земель Сирии американцы действительно ушли, спецкор "КП" Александр Коц даже побывал на заброшенной базе США, а вот деятельности на востоке республики стала более активной. Именно там сосредоточено до 90% запасов нефти САР.

Накануне Минобороны РФ опубликовало спутниковые снимки, которые доказывают, что военные США незаконно пользуются месторождениями и продают сирийскую нефть за границу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/738706" frameborder="0"></iframe> Сирийские войска взяли под контроль погранпереход на границе с Турцией в городке Кобани.Наш спецкор Александр КОЦ передает с севера Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира»

ИСТОЧНИК KP.RU