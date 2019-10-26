Минобороны России доказало, что США незаконно добывают нефть в Сирии

СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-26T10:30:16+03:00

Американцы покинули лишь северные земли, а на востоке Сирии группировку будут усиливать Фото: Александр КОЦ

Американцы вывозят сырье в Заевфратье и ежемесячно зарабатывают на этом более $30 млн

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Министерство обороны России представило доказательство того, что Соединенные Штаты незаконно добывают нефть на захваченных месторождениях в Сирии. Сырье вывозится в другие страны на бензовозах компании "Сэдкаб".

Охрану поставок осуществляют американские солдаты и частные военные компании. Такой бизнес ежемесячно приносит прибыль в размере более 30 миллионов долларов. Средства поступают на номерные счета спецслужб США и ЧВК.

Минобороны представило снимки со спутников

Сайт kp.ru писал, что, если северные территории САР американцы действительно оставили, то на богатом нефтью востоке страны войска, наоборот, будут усилены. Официально - с целью защиты месторождений от террористов, по факту же США просто хотят наладить контрабанду углеводородов.

Именно это доказывают снимки космической разведки Минобороны России, опубликованные на странице ведомства в Facebook.

Нефть вывозят за границу на бензовозахФото: Минобороны РФ

"То, чем сейчас занимается Вашингтон, - захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, является, попросту говоря, - международным государственным бандитизмом", - говорится в посте.

В Минобороны напомнили, что сырьевые месторождения принадлежат исключительно САР и ее народу. Вашингтон же обороняет скважины от "мифических" террористических ячеек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/738826" frameborder="0"></iframe> Американский опорный пункт Дадат на севере Сирии.Войска США покинули свою базу к северу от Манбиджа, оставив там служебные документы, сервера с жесткими дисками и флагиАлександр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU