2019-10-26T10:30:16+03:00
Политика

Минобороны России доказало, что США незаконно добывают нефть в Сирии

Американцы вывозят сырье в Заевфратье и ежемесячно зарабатывают на этом более $30 млн
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американцы покинули лишь северные земли, а на востоке Сирии группировку будут усиливатьАмериканцы покинули лишь северные земли, а на востоке Сирии группировку будут усиливатьФото: Александр КОЦ
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Министерство обороны России представило доказательство того, что Соединенные Штаты незаконно добывают нефть на захваченных месторождениях в Сирии. Сырье вывозится в другие страны на бензовозах компании "Сэдкаб".

Охрану поставок осуществляют американские солдаты и частные военные компании. Такой бизнес ежемесячно приносит прибыль в размере более 30 миллионов долларов. Средства поступают на номерные счета спецслужб США и ЧВК.

Минобороны представило снимки со спутников

Минобороны представило снимки со спутников

Сайт kp.ru писал, что, если северные территории САР американцы действительно оставили, то на богатом нефтью востоке страны войска, наоборот, будут усилены. Официально - с целью защиты месторождений от террористов, по факту же США просто хотят наладить контрабанду углеводородов.

Именно это доказывают снимки космической разведки Минобороны России, опубликованные на странице ведомства в Facebook.

Нефть вывозят за границу на бензовозах Фото: Минобороны РФ

Нефть вывозят за границу на бензовозахФото: Минобороны РФ

"То, чем сейчас занимается Вашингтон, - захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, является, попросту говоря, - международным государственным бандитизмом", - говорится в посте.

В Минобороны напомнили, что сырьевые месторождения принадлежат исключительно САР и ее народу. Вашингтон же обороняет скважины от "мифических" террористических ячеек.

Американский опорный пункт Дадат на севере Сирии.Войска США покинули свою базу к северу от Манбиджа, оставив там служебные документы, сервера с жесткими дисками и флагиАлександр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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