Минобороны России доказало, что США незаконно добывают нефть в Сирии
Министерство обороны России представило доказательство того, что Соединенные Штаты незаконно добывают нефть на захваченных месторождениях в Сирии. Сырье вывозится в другие страны на бензовозах компании "Сэдкаб".
Охрану поставок осуществляют американские солдаты и частные военные компании. Такой бизнес ежемесячно приносит прибыль в размере более 30 миллионов долларов. Средства поступают на номерные счета спецслужб США и ЧВК.
Минобороны представило снимки со спутников
Сайт kp.ru писал, что, если северные территории САР американцы действительно оставили, то на богатом нефтью востоке страны войска, наоборот, будут усилены. Официально - с целью защиты месторождений от террористов, по факту же США просто хотят наладить контрабанду углеводородов.
Именно это доказывают снимки космической разведки Минобороны России, опубликованные на странице ведомства в Facebook.
Нефть вывозят за границу на бензовозахФото: Минобороны РФ
"То, чем сейчас занимается Вашингтон, - захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, является, попросту говоря, - международным государственным бандитизмом", - говорится в посте.
В Минобороны напомнили, что сырьевые месторождения принадлежат исключительно САР и ее народу. Вашингтон же обороняет скважины от "мифических" террористических ячеек.
Американский опорный пункт Дадат на севере Сирии.Войска США покинули свою базу к северу от Манбиджа, оставив там служебные документы, сервера с жесткими дисками и флагиАлександр КОЦ
ИСТОЧНИК KP.RU
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