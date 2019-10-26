2019-10-26T22:22:02+03:00
Политика

Посольство России призвало Вашингтон прекратить «охоту за россиянами»

В российском дипмиссии предложили США использовать «цивилизационные подходы»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Посольство России призвало Вашингтон прекратить «охоту за россиянами». Фото: Антон Новодережкин. ТАССПосольство России призвало Вашингтон прекратить «охоту за россиянами». Фото: Антон Новодережкин. ТАСС
Изменить размер текста:

Комментируя возвращение россиянки Марии Бутиной на родину, в посольстве России в США призвали Вашингтон прекратить «охоту за россиянами» по всему миру, предъявляя сфабрикованные обвинения.

«Прекратите охоту за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах ещё остаются наши соотечественники, осуждённые по сфабрикованным обвинениям», - говорится в обращение, опубликованном на странице российской дипмиссии в Twitter.

В сообщении посольство России предлагает США использовать «цивилизованный подход» и механизмы правового сотрудничества.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова, что вся американская система пыталась «сломать» Марию Бутину, осужденную в США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что планы Вашингтона провалились из-за того, что россиянку поддерживали дипломаты и соотечественники

Напомним, Мария Бутина вернулась на родину в субботу, 26 октября. Она поблагодарила за оказанную ей помощь и поддержку российских дипломатов, адвокатов и соотечественников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Военная полиция России провела патрулирование на севере Сирии
На Украине споривших с Зеленским националистов назвали вооружениями нелегалами
Движение на зеленой ветке московского метро было восстановлено
«Бандитизм»: Минобороны назвало цели сохранения военного присутствия США в Сирии
Новый вид жука был назван в честь Греты Тунберг
В Грузии оценили запрет полетов из России в сотни миллионов долларов
Из-за массовых протестов президент Чили призвал правительство уйти в отставку
В Риге вандалы осквернили памятник воинам-освободителям города
Зеленский прокомментировал перепалку с националистами в Донбассе
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии
В Москве эвакуировали поситителей ТЦ «Гудзон» из-за сигнала пожарной безопасности
Эрдоган пригрозил новой военной операцией, если курды не покинут приграничную зону
Захарова: Вся американская система пыталась «сломать» Бутину
Путин и Макрон обсудили российско-турецкий меморандум по Сирии
Умер Олег Молчан, белорусский композитор «Песняров»
Минобороны Турции: меморандум по Сирии реализуются по плану
«Все было как во сне»: Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Сюткину
Эксперт назвал пять продуктов, вызывающих болезни
Мария Бутина: Единственное преступление, которое я совершила, — это не зарегистрировалась
Первая группа японских туристов отправится на Курилы 30 октября
Американские военные вернулись в Сирию из Ирака
Дмитрий Киселев стал главой Союза виноделов России
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Губернатор Айсен Николаев: «Строительство онкологического центра в Якутске включили в федеральный бюджет»
Мария Бутина намерена принять меры по защите своей репутации
Бутина рассказала, о чем ее спрашивали на допросах в ФБР
"Русские не сдаются": Бутина рассказала, что помогало ей оставаться сильной
Захарова опубликовала видео встречи Бутиной с отцом в Москве