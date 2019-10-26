Посольство России призвало Вашингтон прекратить «охоту за россиянами»

СЕГОДНЯ 22:22 2019-10-26T22:22:02+03:00

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Комментируя возвращение россиянки Марии Бутиной на родину, в посольстве России в США призвали Вашингтон прекратить «охоту за россиянами» по всему миру, предъявляя сфабрикованные обвинения.

«Прекратите охоту за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах ещё остаются наши соотечественники, осуждённые по сфабрикованным обвинениям», - говорится в обращение, опубликованном на странице российской дипмиссии в Twitter.

В сообщении посольство России предлагает США использовать «цивилизованный подход» и механизмы правового сотрудничества.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова, что вся американская система пыталась «сломать» Марию Бутину, осужденную в США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что планы Вашингтона провалились из-за того, что россиянку поддерживали дипломаты и соотечественники

Напомним, Мария Бутина вернулась на родину в субботу, 26 октября. Она поблагодарила за оказанную ей помощь и поддержку российских дипломатов, адвокатов и соотечественников.

ИСТОЧНИК KP.RU