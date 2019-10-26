Освобожденной из американской тюрьмы Бутиной экипаж самолета на Москву предложил пересесть в бизнес-класс

До последнего было неизвестно, каким именно рейсом Бутину отправят домой. В пятницу 25 октября из тюрьмы девушку перевели в миграционный центр. В целях безопасности до последнего скрывалось, как она отправится в Москву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740231" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина в самолёте.Первые кадры с Марией Бутиной в самолете, который доставит ее в Россию (c) Ruptly

Говорили и про пересадки в Европе и про прочие пути. Но в итоге миграционная служба США усадила россиянку на прямой рейс. В аэропорту «Шереметьево» с самого утра собрались десятки журналистов и телекамер. Некоторые коллеги умудрились сесть с Бутиной на один рейс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740254" frameborder="0"></iframe> Отец Бутиной ждет возвращения дочери в московском аэропорту.Ожидается, что борт с Бутиной приземлится в Шереметьево в субботу 26 октября в районе полудня по московскому времени (c) Ruptly

Марию очень тепло встретили на борту российского лайнера.

Марию Бутину встретили в Шереметьево цветами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Все ее узнали, конечно, - рассказала «КП» одна из пассажирок этого рейса. - Все де мы новости смотрим. В Америке тоже показывали. Скромная такая девушка, видно было, что рада. Ну, а кто бы был не рад? Экипаж самолета предложил ей место в бизнес-классе и она пересела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740262" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина встретила в аэропорту Шереметьево своего отца.

Отец Марии Владимир Бутин еще в начале недели знал, что в субботу будет встречать дочь.

- Да, ждем ее к выходным. Боюсь сглазить, - сказал он «КП» еще в понедельник.

В субботу самым ранним рейсом он прибыл в Москву из Барнаула. Там живет семья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740234" frameborder="0"></iframe> Семья готовится к возвращению Марии Бутиной.Родители Марии Бутиной, мама Ирина, папа Валерий и бабушка Мария Григорьевна рассказали, каким образом будут помогать Маше возвращаться в обычную жизнь (c) Ruptly

- Я привез ей теплые вещи. - показал Валерий пакет. - Тут же не Майами.

- Вы сразу домой.

Стоял с цветами в аэропорту и член общественной палаты Александр Малькевич. И когда удивленные иностранцы видели кучу камер, он смеялся:

- Пусть знают, в России так всегда встречают своих.

Мария Бутина провела в американской тюрьме полтора годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А вы какое отношение имеете в Марии Бутиной?

- У меня самого схожая ситуация , тоже в США была. Задерживали, обвиняли. Так что за историей Марии Бутиной я очень следил. А еще собирали деньги на оплату ее адвокатов. Очень дорого там все. У них же почасовая оплата и расценки космические. Она обратилась к юристам же еще до задержания, ведь тревожные звоночки начались еще в феврале 2018 года. В итоге скопился долг больше 40 000 000 рублей скопилось. Наш фонд Защиты национальных ценностей собрал 10 000 000. Плюс подключились другие организации. Долги еще остались, но они не страшные.

- Если бы не деятельность многих-многих людей, Машу бы не выпустили. - считает правозащитник Иван Мельников.

Марию вывели из таможенной зоны отец (его пустили обнять дочь туда, куда обычно встречающих не пускают) и Мария Захарова, пресс-секретарь МИДа.

- Спасибо вам большое, - сказала Бутина. - Если бы не эта поддержка, письма от простых людей, деньги, которые собирали на мою защиту, и просто неравнодушие, я бы не выдержала. Спасибо вам! Русские не сдаются!

Мария не скрывала слезы радости от возвращения домой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740263" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина: Русские не сдаются!.После прилета в Москву освобожденная из американской тюрьмы гражданка России вышла к прессе (c) Ruptly

Отец Марии зачитал перед журналистами целый заранее подготовленный текст, где перечислил всех-всех, кто ему помогал.

- Мою дочь абсолютно незаконно обвинили в Америке. Это явно русофобские настроения. - подчеркнул он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740265" frameborder="0"></iframe> Отец Бутиной: "Нашей семье пришлось пережить тяжелый период, он закончился с возвращением дочери".Валерий Бутин зачитал обращение в аэропорту "Шереметьево" после того, как встретил свою дочь Марию (c) Ruptly

И хотя у журналистов было еще много вопросов, железной рукой остановила Мария Захарова.

- Это самый короткий и самый счастливый брифинг за мою практику.

Как стало известно «КП», надолго Бутина в Москве не задержится. В ближайшие дни уедет домой в Барнаул.