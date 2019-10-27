2019-10-27T03:26:52+03:00
Политика

В Аргентине пройдут президентские выборы

На высший государственный пост претендуют шесть кандидатов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Кандидаты в президенты Аргентины: Альберто Фернандес, Роберто Лаванья и действующий глава государства Маурисио МакриКандидаты в президенты Аргентины: Альберто Фернандес, Роберто Лаванья и действующий глава государства Маурисио МакриФото: REUTERS
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В воскресенье, 27 октября, граждане Аргентины будут выбирать президента, депутатов парламента и сенаторов конгресса. Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (14:00 мск) и будут работать до 18:00 (00:00 мск).

На высший государственный пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент страны Маурисио Макри и бывший глава правительства Альберто Фернандес. По мнению наблюдателей, именно между ними и развернется основная борьба за президентское кресло, причем у экс-премьера есть шанс победить уже в первом туре.

По аргентинским законам, для победы в первом туре претендент должен набрать более 45% голосов или 40%, но при условии: отрыв от ближайшего соперника должен быть не меньше 10%. В голосовании обязаны принять участие все граждане Аргентины старше 16 лет, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 августа в Аргентине прошли праймериз, на которых победил левоцентрист Фернандес, с 2003 по 2008 год занимавший пост премьер-министра. За него отдали свои голоса свыше 47,65% сограждан, а действующего президента Макри поддержали 32,08% избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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