В Аргентине пройдут президентские выборы

СЕГОДНЯ 03:00 2019-10-27T03:26:52+03:00

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В воскресенье, 27 октября, граждане Аргентины будут выбирать президента, депутатов парламента и сенаторов конгресса. Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (14:00 мск) и будут работать до 18:00 (00:00 мск).

На высший государственный пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент страны Маурисио Макри и бывший глава правительства Альберто Фернандес. По мнению наблюдателей, именно между ними и развернется основная борьба за президентское кресло, причем у экс-премьера есть шанс победить уже в первом туре.

По аргентинским законам, для победы в первом туре претендент должен набрать более 45% голосов или 40%, но при условии: отрыв от ближайшего соперника должен быть не меньше 10%. В голосовании обязаны принять участие все граждане Аргентины старше 16 лет, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 августа в Аргентине прошли праймериз, на которых победил левоцентрист Фернандес, с 2003 по 2008 год занимавший пост премьер-министра. За него отдали свои голоса свыше 47,65% сограждан, а действующего президента Макри поддержали 32,08% избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU