«Мне стыдно»: Украинская журналистка раскритиковала Зеленского за фразу про "президента, а не лоха"

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-27T13:42:53+03:00

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Украинская журналистка Янина Соколова осудила президента страны за поведение во время посещения села Золотое. Владимир Зеленский приехал сюда, чтобы обсудить отвод войск. Разведение сил должно было состояться 7 октября, но украинская сторона сообщила, что режим прекращения огня нарушен, и сроки вывода войск переносятся.

Во время обсуждения этого вопроса один из военных задал Зеленскому вопрос, готов ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», выступающих против «формулы Штайнмайера». То этот вопрос, то и по причине того, что разговор о выводе войск прервали, президента Украины это вывело из себя и он резко ответил спросившему.

- Я президент этой страны, мне 42 года. Я же не лох какой-то, - сказал Зеленский.

Эта фраза больше всего и не понравилась журналистке Соколовой. Она записала видеообращение и выложила в Сеть. Журналист призналась, что ей «стыдно за то, что увидела». По ее мнению он слишком грубо общался с ополченцами. Такие фразы, сказала Янина Соколова, странно слышать от избранного президента.

ИСТОЧНИК KP.RU