Украинца осудили за футболку с гербом СССР
Суд признал мужчину виновным в нарушении запрета на использование "символики коммунистического тоталитарного режима"
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Жителя украинского Кривого Рога осудили за ношение футболки с гербом СССР.
Дзержинский районный суд города признал украинца виновным в нарушении запрета на использование "символики коммунистического тоталитарного режима". Сообщалось, что обвиняемый появился в футболке возле торгового центра в Кривом Роге.
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ИСТОЧНИК KP.RU