2019-10-27T17:29:07+03:00
В мире

"Россия отлично повела себя": Трамп поблагодарил РФ за помощь в ликвидации аль-Багдади

Также американский лидер выразил благодарность Турции, Сирии и Ираку
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
"Россия отлично повела себя": Трамп поблагодарил РФ за помощь в ликвидации аль-Багдади"Россия отлично повела себя": Трамп поблагодарил РФ за помощь в ликвидации аль-БагдадиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский президент Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ* аль-Багдади.

- Россия "отлично" повела себя, пропустив вертолеты США над контролируемой ей территорией Сирии для ликвидации аль-Багдади, - подчеркнул политик.

При этом в Минобороны РФ заявили, что России не известно ни о каком якобы содействию пролету авиации США в воздушное пространство Сирии во время операции по ликвидации аль-Багдади.

Ведомство не располагает достоверной информацией о проведении Штатами в Идлибе спецоперации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне американские СМИ сообщили, что военные США уничтожили в Сирии главаря ИГ*. Также президент США Дональд Трамп заинтриговал публику сообщением в твиттер. Он пообещал сделать 27 октября «важное заявление».

*запрещенная на территории РФ террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре с порывами до 20 м/с вечером в воскресенье
Трамп подписал документ о желании США выйти из Договора по открытому небу
Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГИЛ* аль-Багдади
Украинца осудили за футболку с гербом СССР
В Подмосковье предотвратили массовый расстрел студентов колледжа
Командующий SDF заявил, что главаря ИГ* ликвидировали после 5 месяцев разведывательной работы
Сирийские курды приняли сочинские договоренности между Турцией и РФ
Месси признался, что мечтает поиграть в чемпионате Аргентины
В Японии дождем затопило признанный национальным достоянием храм
Боец ММА вцепился в ногу судьи из-за проигрыша
Reuters: Аль-Багдади уничтожен при попытке вывезти семью из Идлиба
Экс-глава МИД Украины заявил, что «даже Чебурашка» понимает проблему с формулой Штайнмайера
«Мне стыдно»: Украинская журналистка раскритиковала Зеленского за фразу про "президента, а не лоха"
На выпускном балу в Техасе неизвестный застрелил двух студентов и ранил десятерых
В Москве 27 октября может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений