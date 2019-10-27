"Россия отлично повела себя": Трамп поблагодарил РФ за помощь в ликвидации аль-Багдади
Американский президент Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ* аль-Багдади.
- Россия "отлично" повела себя, пропустив вертолеты США над контролируемой ей территорией Сирии для ликвидации аль-Багдади, - подчеркнул политик.
При этом в Минобороны РФ заявили, что России не известно ни о каком якобы содействию пролету авиации США в воздушное пространство Сирии во время операции по ликвидации аль-Багдади.
Ведомство не располагает достоверной информацией о проведении Штатами в Идлибе спецоперации.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне американские СМИ сообщили, что военные США уничтожили в Сирии главаря ИГ*. Также президент США Дональд Трамп заинтриговал публику сообщением в твиттер. Он пообещал сделать 27 октября «важное заявление».
*запрещенная на территории РФ террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU