СЕГОДНЯ 17:07 2019-10-27T17:29:07+03:00

"Россия отлично повела себя": Трамп поблагодарил РФ за помощь в ликвидации аль-Багдади Фото: REUTERS

Также американский лидер выразил благодарность Турции, Сирии и Ираку

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Американский президент Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГ* аль-Багдади.

- Россия "отлично" повела себя, пропустив вертолеты США над контролируемой ей территорией Сирии для ликвидации аль-Багдади, - подчеркнул политик.

При этом в Минобороны РФ заявили, что России не известно ни о каком якобы содействию пролету авиации США в воздушное пространство Сирии во время операции по ликвидации аль-Багдади.

Ведомство не располагает достоверной информацией о проведении Штатами в Идлибе спецоперации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне американские СМИ сообщили, что военные США уничтожили в Сирии главаря ИГ*. Также президент США Дональд Трамп заинтриговал публику сообщением в твиттер. Он пообещал сделать 27 октября «важное заявление».

*запрещенная на территории РФ террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU