В Сети появились фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
Ранее американский лидер объявил о ликвидации террориста в Сирии в результате спецоперации США
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Белый дом опубликовал фотографии президента Америки Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
Ранее американский политик объявил о ликвидации террориста в Сирии в результате спецоперации Штатов.
* террористическая организация, запрещенная на территории РФ
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ИСТОЧНИК KP.RU