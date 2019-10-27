В Сети появились фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади

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* террористическая организация, запрещенная на территории РФ

Ранее американский политик объявил о ликвидации террориста в Сирии в результате спецоперации Штатов.

Белый дом опубликовал фотографии президента Америки Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее американский лидер объявил о ликвидации террориста в Сирии в результате спецоперации США

СЕГОДНЯ 20:45 2019-10-27T20:45:29+03:00

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