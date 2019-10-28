Засекреченный бункер МИДа открыли для экскурсий в Москве

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-28T10:12:40+03:00

Теперь каждый желающий сможет прогуляться в месте, где раньше хранились самые важные государственные бумаги

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Секретный бункер для хранения ценнейших документов стал доступен для москвичей и гостей столицы. Раньше здесь размещался спецархив Министерства иностранных дел СССР – бункер №703, но со временем было решено упразднить систему хранения.

Все замки и печати были сняты, а внутрь пустили каждого желающего. Секретный объект расположен во 2-м Новокузнецком переулке, как и положено, в неприметном здании с длинными подземными коридорами и тяжелыми металлическими дверями.

Хранилище было возведено в 50-х годах и находится на глубине в 42 метра. Сохранность документов здесь могли обеспечить даже в случае ядерной войны.

- Здесь было все, что обеспечивает баланс на планете. Огромный внешнеполитический спецархив. Сейчас бункеры массово становятся доступными. У нас в экспозиции представлены архивные материалы по 20-ти московским бункерам глубокого заложения, - рассказал «Москве 24» историк Дмитрий Юрков.

Посетители смогут окунуться в историю, возможно здесь хранились бумаги, которые могли решить судьбу планеты. Конечно, важных документов в хранилище не покажут, архив вывезли в 2005 году, но многие материалы из него до сих пор имеет гриф «секретно».

ИСТОЧНИК KP.RU