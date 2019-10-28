Эксперты установили средний возраст диагностики рака

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-28T10:39:38+03:00

В основном онкологические заболевания обнаруживают у возрастной группы от 60 лет

Изменить размер текста: A A

Средний возраст диагностики онкологических заболеваний у жителей России за последние десять лет вырос и составляет 64,5 года. Об этом рассказали в Российском обществе клинической онкологии.

Как передает RT, специалисты сообщили, что на данный момент в России средний возраст диагностики рака для мужчин составил 64,9 года, а для женщин - 64,2 года.

Эксперты также сообщили, что в возрастной группе от 60 лет онкологические заболевания диагностируются 71,3% мужчин, у женщин - 65,8% случаев заболевания среди женщин.

«Это связано с тем, что злокачественные опухоли в целом и рак в частности — это чаще всего болезнь накопления молекулярных нарушений, которое достигает критического значения и начинает приводить к формированию опухолей в старшей возрастной группе», - передает агентство слова заведующего отделением химиотерапии Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи Фёдора Моисеенко.

Напомним, как писал ране сайт kp.ru, ученые рассказали, какие люди больше склонны к онкологии. В бостонском Институте исследования рака Даны-Фарбера открыли редкую наследственную мутацию, которая увеличивает риск развития онкологических заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU