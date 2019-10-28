2019-10-28T12:21:27+03:00
Звезды

Актер из сериала «Сверхъестественное» задержан за драку

Он устроил потасовку в одном из баров Техаса
Елена АКИМОВА
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Джаред Падалеки попался во время пьяной драки в бареДжаред Падалеки попался во время пьяной драки в бареФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский актер Джаред Падалеки, который снимался в сериале «Сверхъестественное», попал с полицейские сводки. Он был задержан за драку в одном из баров в городе Остин в штате Техас.

Мужчина пришел в бар Stereotype и изрядно выпил. Постепенно увеличился не только градус, но и напряжение вокруг: в итоге Падалеки поссорился с барменом и полез с ним траться. Приятель актера попытался разнять мужчин, но тоже пострадал от знаменитого приятеля.

На этом история не завершилась. Падалеки попытались забрать стражи порядка, но актер вовсе не планировал расставаться со свободой и предложил копам пачку денег.

Однако, это не помогло. Подгулявшую знаменитость все равно доставили в участок и теперь ему придется отвечать по закону, сообщает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что американский актер Джаред Падалеки, попробует новое амплуа. Появилась информация, что он может получить главную роль в новом проекте CBS. Канал разрабатывает новую версию сериала “Крутой Уокер: Правосудие по-техасски”, и есть все шансы, что главного героя сыграет Падалеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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