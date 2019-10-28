RT рассказал о работе "либеральных" СМИ

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-28T14:07:17+03:00

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Телеканал RT пообщался с журналистами, которые работают в «либеральных» СМИ. Многие честно ответили на вопросы, рассказав о внутренней политике своего издания.

Например, сотрудник «Медузы» на условиях анонимности сообщил, что у издания имеются обязательства перед некоторыми коммерческими организациями и региональными руководителями. Это накладывает свой отпечаток на работу. Прежде чем опубликовать какой-то острый материал, журналисты согласовывают его с редактором, а редактор с вышестоящим руководством, вплоть до генерального директора проекта.

Еще один репортер, сотрудничающий с журналом The New Times, заявил RT, что данное СМИ никогда не было независимым. В некоторых публикациях учитываются интересы бизнеса и политики.

По словам сотрудницы сайта Московского бюро «Радио Свобода», которое признано иноагентом, редакционная политика напрямую связана с проблемными материалами. По ее словам, посещаемость и любые проблемы, кроме тех, что есть у российской власти, никого не интересуют.

Зато сами сотрудники не очень волнуются о своем творчестве, больше переживая о хорошей зарплате и социальном пакете. К тому же, многие из них имеют возможность получить вид на жительство в Европе и даже американский паспорт по упрощенной системе.

- Фактически ты являешься сотрудником Государственного департамента США, - комментирует источник RT.

Работников «Дождя» смущают заявления, что на канале нет цензуры, но пример 2015 года, когда главного редактора канала и автора книги "Вся кремлевская рать" Михаила Зыгаря отстранили от эфира, служит опровержением данному факту.

Еще одна насущная проблема, по словам источника, это невысокие зарплаты и снижение уровня профессионализма.

В «Настоящем времени» отметили слабые стороны руководства, которое не появляется в России более десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU