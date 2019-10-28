2019-10-28T14:41:39+03:00
Политика

Песков: спор Зеленского с националистами «высветил» первоисточник проблем в Донбассе

По словам представителя Кремля, о саммите «нормандской четверки» можно будет говорить, когда украинский лидер заставит выполнять свои приказы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Спор Зеленского с националистами «высветил» первоисточник проблем в ДонбассеСпор Зеленского с националистами «высветил» первоисточник проблем в ДонбассеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Спор украинского президента Владимира Зеленского с вооруженными националистами показал первоисточник проблем в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы следили, следили с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, во весь рост высветили те проблемы, которые есть. Показали первоисточник этих проблем», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, о подготовке саммита в «нормандском формате» и разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе можно будет говорить только после того, как Зеленский заставит подразделения националистов выполнять собственные приказы.

Напомним, 26 октября в Золотом вооруженные националисты, которые препятствуют разводу войск, начали спорить с украинским лидером. На следующий день глава националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий записал видеопослание Зеленскому, в котором пригрозил вводом 10 тысяч солдат в Донбасс. Более того, радикалы опровергли сообщение Национальной полиции Украины о том, что вывезли свое нелегальное оружие из населенного пункта Золотого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США посоветовали укрепляться на юге из-за «российской угрозы»
Кремль: если главарь ИГ* уничтожен, можно говорить о вкладе Трампа в борьбу с терроризмом
Захарова: Угроза главы «Азова» ввести бойцов в Донбасс доказала вину националистов в блокировании Минских соглашений
RT рассказал о работе "либеральных" СМИ
Националисты опровергли сообщение о вывозе оружия из Золотого
В Подмосковье пропала женщина с перепонками на пальцах ног
Автомобилисты готовы платить по 2 тысячи за дорогу до Санкт-Петербурга, но при условии хорошей инфраструктуры
Суд в Москве арестовал студента, планировавшего расстрелять своих однокурсников и педагогов
Евросоюз согласился на отсрочку Brexit до 31 января
В Москве вызвать ветеринара станет в два раза дешевле
Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
Актер из сериала «Сверхъестественное» задержан за драку
Синоптики предупредили москвичей о нехватке кислорода в воздухе
В Минкомсвязи опровергли сообщение о возможных сбоях в телевещании