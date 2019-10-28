Песков: спор Зеленского с националистами «высветил» первоисточник проблем в Донбассе

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-28T14:41:39+03:00

По словам представителя Кремля, о саммите «нормандской четверки» можно будет говорить, когда украинский лидер заставит выполнять свои приказы

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Спор украинского президента Владимира Зеленского с вооруженными националистами показал первоисточник проблем в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы следили, следили с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, во весь рост высветили те проблемы, которые есть. Показали первоисточник этих проблем», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, о подготовке саммита в «нормандском формате» и разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе можно будет говорить только после того, как Зеленский заставит подразделения националистов выполнять собственные приказы.

Напомним, 26 октября в Золотом вооруженные националисты, которые препятствуют разводу войск, начали спорить с украинским лидером. На следующий день глава националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий записал видеопослание Зеленскому, в котором пригрозил вводом 10 тысяч солдат в Донбасс. Более того, радикалы опровергли сообщение Национальной полиции Украины о том, что вывезли свое нелегальное оружие из населенного пункта Золотого.

ИСТОЧНИК KP.RU