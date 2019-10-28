2019-10-28T08:18:18+03:00
Политика

Нацполиция Украины: националисты вывезли свое оружие из Золотого

По словам замглавы Национальной полиции, жители населенного пункта могут «чувствовать себя в безопасности»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Нацполиция Украины: националисты вывезли свое оружие из ЗолотогоНацполиция Украины: националисты вывезли свое оружие из ЗолотогоФото: REUTERS
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Представители радикального националистического батальона «Азов» вывезли свое нелегальное оружие из населенного пункта Золотое. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

«Ветераны-добровольцы в сопровождении полиции из Золотого-4 вывезли находившееся в их распоряжении легальное оружие», - заявил замглавы Нацполиции.

По словам Трояна, для обеспечения общественного порядка и безопасности в населенный пункт прибудет нацгвардия. На данный момент в Золотом-4 и Катериновке работают шесть патрулей нацполиции. «Граждане могут чувствовать себя в безопасности», - заявил он.

Напомним, в Золотом вооруженные националисты, которые представились как добровольцы, начали спорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако позже в штабе операции Объединённых сил в Донбассе заявили, что эта вооруженная группа не принадлежат ни к каким силовым ведомствам Украины, таким образом находится в Золотом с оружием нелегально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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