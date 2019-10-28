2019-10-28T17:52:09+03:00
Происшествия

В Москве над девочкой-инвалидом надругался друг отца

Родители ребенка в разводе, в тот день девочка пришла к папе в гости
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Мать девочки обратилась в полициюМать девочки обратилась в полициюФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Московские полицейские расследуют дело о надругательстве над семиклассницей. Девочка является инвалидом первой группы, 7 октября она пришла в гости к отцу. С мужчиной мать девочки в разводе. Они живут по разным адресам, ребенок остался с женщиной, а к отцу ходила в выходные и в свободное от учебы время. В тот день она оказалась не единственным гостем в квартире на Рязанском проспекте.

К хозяину заглянул 48-летний приятель. Как позже установили полицейские, у него не было постоянной регистрации. Воспользовавшись моментом пока отец не видит, мужчина надругался над школьницей.

О случившемся она вечером того же дня рассказала матери, а та побежала в полицию.

- Известно, что семья, где произошло преступление, неполная. Родители в разводе с 2016 года. На учете в органах ПДН они не состоят, - рассказал источник в полиции.

Проводится проверка по статье "насильственные действия сексуального характера".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Болгария высылает российского дипломата
Сестру Влада Топалова обокрали дважды за несколько дней
В Кремле прокомментировали заявление Скворцовой о возможном референдуме по эвтаназии
Трамп допустил публикацию видео ликвидации аль-Багдади
Путин обсудил по телефону с Меркель транзит газа через Украину
В Кремле разберутся с данными Минэкономразвития о закрытии предприятий малого и среднего бизнеса
Опрос: Россияне считают дружественной страной Китай, а враждебной – США
В МИД Ирана заявили, что США ликвидирует ИГ* из-за «истечения срока годности»
Эксперт назвал плюсы создания игорной зоны в Крыму
Портниха королевы Англии раскрыла секрет рубашки, в которой крестили наследников престола
В Госдуме объяснили почему глава Ирака сомневается в партнерских отношениях с США
Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана
США посоветовали укрепляться на юге из-за «российской угрозы»
Песков: спор Зеленского с националистами «высветил» первоисточник проблем в Донбассе
Кремль: если главарь ИГ* уничтожен, можно говорить о вкладе Трампа в борьбу с терроризмом
Захарова: Угроза главы «Азова» ввести бойцов в Донбасс доказала вину националистов в блокировании Минских соглашений
RT рассказал о работе "либеральных" СМИ
Националисты опровергли сообщение о вывозе оружия из Золотого
В Подмосковье пропала женщина с перепонками на пальцах ног
Автомобилисты готовы платить по 2 тысячи за дорогу до Санкт-Петербурга, но при условии хорошей инфраструктуры
Суд в Москве арестовал студента, планировавшего расстрелять своих однокурсников и педагогов
Евросоюз согласился на отсрочку Brexit до 31 января
В Москве вызвать ветеринара станет в два раза дешевле
Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
Актер из сериала «Сверхъестественное» задержан за драку
Синоптики предупредили москвичей о нехватке кислорода в воздухе
В Минкомсвязи опровергли сообщение о возможных сбоях в телевещании