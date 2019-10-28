В Москве над девочкой-инвалидом надругался друг отца
Московские полицейские расследуют дело о надругательстве над семиклассницей. Девочка является инвалидом первой группы, 7 октября она пришла в гости к отцу. С мужчиной мать девочки в разводе. Они живут по разным адресам, ребенок остался с женщиной, а к отцу ходила в выходные и в свободное от учебы время. В тот день она оказалась не единственным гостем в квартире на Рязанском проспекте.
К хозяину заглянул 48-летний приятель. Как позже установили полицейские, у него не было постоянной регистрации. Воспользовавшись моментом пока отец не видит, мужчина надругался над школьницей.
О случившемся она вечером того же дня рассказала матери, а та побежала в полицию.
- Известно, что семья, где произошло преступление, неполная. Родители в разводе с 2016 года. На учете в органах ПДН они не состоят, - рассказал источник в полиции.
Проводится проверка по статье "насильственные действия сексуального характера".
ИСТОЧНИК KP.RU