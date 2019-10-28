В Москве над девочкой-инвалидом надругался друг отца

СЕГОДНЯ 17:52 2019-10-28T17:52:09+03:00

Родители ребенка в разводе, в тот день девочка пришла к папе в гости

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Московские полицейские расследуют дело о надругательстве над семиклассницей. Девочка является инвалидом первой группы, 7 октября она пришла в гости к отцу. С мужчиной мать девочки в разводе. Они живут по разным адресам, ребенок остался с женщиной, а к отцу ходила в выходные и в свободное от учебы время. В тот день она оказалась не единственным гостем в квартире на Рязанском проспекте.

К хозяину заглянул 48-летний приятель. Как позже установили полицейские, у него не было постоянной регистрации. Воспользовавшись моментом пока отец не видит, мужчина надругался над школьницей.

О случившемся она вечером того же дня рассказала матери, а та побежала в полицию.

- Известно, что семья, где произошло преступление, неполная. Родители в разводе с 2016 года. На учете в органах ПДН они не состоят, - рассказал источник в полиции.

Проводится проверка по статье "насильственные действия сексуального характера".

ИСТОЧНИК KP.RU