Палата представителей США впервые проголосует в четверг по резолюции об импичменте Трампа

28 Окт. 23:28 2019-10-28T23:28:05+03:00

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Американские СМИ пишут, что палата представителей проведет в четверг, 31 октября, общее голосование по резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа.

Демократы уже проводят расследование в рамках данного дела. При этом республиканцы обвиняют их в том, что процесс импичмента не был оформлен должным образом с помощью общего голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU