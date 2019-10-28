Палата представителей США впервые проголосует в четверг по резолюции об импичменте Трампа
Американские демократы уже проводят расследование в рамках данного дела
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Американские СМИ пишут, что палата представителей проведет в четверг, 31 октября, общее голосование по резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа.
Демократы уже проводят расследование в рамках данного дела. При этом республиканцы обвиняют их в том, что процесс импичмента не был оформлен должным образом с помощью общего голосования.
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ИСТОЧНИК KP.RU