СЕГОДНЯ 13:12 2019-10-29T13:12:48+03:00

Те, кто занимаются своим приусадебным участком, будут освобождены от целого ряда платежей

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С 29 октября в России начали действовать налоговые льготы для дачников. Изменения были внесены в Налоговый кодекс и теперь целый ряд понятий упразднен.

Вычеркнутыми оказались «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства».

От налога на прибыль будут освобождены все взносы садоводов или огородников, не являющихся членами товарищества.

Без дополнительных платежей можно будет приобретать имущество общего пользования, тратить средства на его текущий ремонт и содержание. Речь идет об объектах капитального строительства, которые находятся в границах садоводства или огородничества.

Помимо этого, не придется платить налог на прибыль за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом. Применяться данные правила будут ко всем отношениям, возникшим с 1 января 2019 года, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Ранее в среде дачников активно обсуждалась "страшилка" по поводу платежей за воду. Якобы с 1 января 2020 года нужно будет платить за колодцы и скважины. Садоводов пугают очередными поборами. Разбираемся, что правда, а что нет.

ИСТОЧНИК KP.RU