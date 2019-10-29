В Москве три человека погибли на вечеринке в квартире

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-29T13:37:42+03:00

В Москве три человека погибли от передозировки наркотических средств Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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В Басманном районе Москвы были обнаружены мёртвыми двое мужчин и девушка. По предварительным данным они скончались от передозировки наркотиков во время вечеринки.

Как сообщает mk.ru, инцидент произошел примерно в понедельник, 28 октября, в 21.00 по московскому времени в квартире на улице Бакунинская, где предположительно была вечеринка, участники которой употребили психотропные вещества. После этого они начали терять сознание.

От отравления скончались 31-летняя Анастасия, а также двое 32-летних мужчин, Евгений и Сергей. В тяжелом состоянии была госпитализирована 23-летняя девушка.

В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку. В ходе судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти.

Напомним, в мае в Москве умерла 16-летняя московская школьница от передозировки наркотиков, которые она нашла на улице. Два часа врачи тщетно пытались реанимировать молодую девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU