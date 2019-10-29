Беспорядки в Бейруте: Полиция оцепила демонстрантов, есть задержанные

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-29T17:33:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция и армия стягивают силы к площади площадям Павших и Рияд ас-Солх в Бейруте. Здесь вновь начались антиправительственные акции. Народ вышел в центр города с требованиями об отставке правительства. Это не первые митинги, которые устраивают жители в последние месяцы.

Периметр оцепленФото: Александр КОЦ

В середине октября армии пришлось применить оружие – в активистов стреляли резиновыми пулями. В ответ группы неизвестных устаивали в городе погромы.

В город стягивают дополнительные силы военных в помощь полиции. Периметр площади оцеплен. Известно о задержанных, в основном это те, кто был причастен к поджогам, а также те, кто нападал на журналистов.

Акции перестают быть мирнымиФото: Александр КОЦ

- Эти люди - шииты от «Амаль» и «Хезболлах». Они избили нас, девушек и журналистов, которые пытались передать картинку. Но люди возвращаются на площади и продолжат митинг до отставки правительства, - рассказал РИА Новости участник мирной демонстрации Аднан.

Столкновения начались после того, как стало известно о возможной отставке премьер-министра Саада Харири.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/740845" frameborder="0"></iframe> Премьер Ливана Харири заявил, что едет к президенту подавать прошение об отставке своего кабмина.

ИСТОЧНИК KP.RU