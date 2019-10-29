Транспортный налог на Вологодчине снизят почти в два раза

СЕГОДНЯ 18:22 2019-10-29T18:22:32+03:00

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Уже с 1 января 2020 года владельцы маломощных автомобилей станут платить не 25 рублей, как сейчас, а 15 рублей за лошадиную силу. С такой инициативой выступил губернатор Олег Кувшинников: «Мы постоянно совершенствуем региональное налоговое законодательство в сторону справедливого распределения налоговой нагрузки».

По поручению главы региона, будут продлены и льготы по уплате транспортного налога: пенсионеры освобождаются от уплаты налога на легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил включительно, на мотоциклы и мотороллеры - до 40 лошадиных сил, на грузовые автомобили - до 85 лошадиных сил, а также моторные лодки. Правда льготы, по областному закону, распространяются только на одно транспортное средство по выбору владельца.

По-прежнему могут не оплачивать налог в отношении любого вида техники независимо от мощности двигателя и категории Герои России, участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы, ветераны боевых действий и другие льготники.

Добавим, что сегодня в Вологодской области льготы по транспортному налогу предоставляются 86 тысячам автовладельцев (каждый четвертый вологодский автомобилист). В соседних регионах этот показатель ниже в 2 раза.