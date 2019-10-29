Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик Николай Анфимов

СЕГОДНЯ 19:31 2019-10-29T19:37:02+03:00

О его смерти сообщили на сайте «Роскосмоса»

Изменить размер текста: A A

После тяжелой болезни умер академик Николай Анфимов. Руководство корпорации «Роскосмос» выразило соболезнования родным и близким ученого. Ему было 84 года. Разработки Анфимова использовали для создания теплозащиты спускаемых аппаратов космических кораблей «Восток». Он занимался изучением радиационной газовой динамики, труды Анфимова легли в основу разработок, которые использовали для защиты аппаратов для исследования Луны и Венеры.

Николай Анфимов разработал методику «увода из орбиты» крупных объектов. В 2001 году он возглавил операцию по затоплению станции «Мир». Орбитальная станция рухнула в Тихий океан.

- За большой вклад в развитие отечественной ракетно-космической техники Николай Аполлонович Анфимов награждён орденами Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями, Золотой медалью имени академика В.Ф. Уткина, - рассказали коллеги ученого в "Роскосмосе".

ИСТОЧНИК KP.RU