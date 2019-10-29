2019-10-29T23:00:51+03:00
В мире

У офиса Зеленского проходит митинг националистов против разведения сил в Донбассе

Митингующие угрожают инициировать уголовное производство против власти
Юлия САЛЬНИКОВА
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Люди протестуют против разведения сил в ДонбассеЛюди протестуют против разведения сил в ДонбассеФото: Кадр видео
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У офиса президента Украины в Киеве собралось порядка 500 человек. Как передает украинский телеканал NewsOne, в толпе в основном националисты. Они протестуют против разведения сил на Донбассе и требуют учитывать мнение в граждан. В противном случае заявили о своей готовности приходить к офису Зеленского ежедневно. Она угрожают инициировать уголовное дело против власти, которая, по их мнению, «сдает Донбасс».

В толпе раздаются крики «Нет капитуляции» и «Слава Украине». На площади установили палатки, позже в толпе кто-то поджог файеры, но эти действия осудили другие участники акции.

Во вторник 29 октября после семидневного соблюдения режима тишины в Золотом началось разведение сил и средств. Накануне сюда приезжал президент Украины. Этот визит позже обсуждали в Украине. Зеленского обвинили, что он общался с ополченцами в грубой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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