Зеленский прокомментировал свою беседу с радикалами

СЕГОДНЯ 19:58 2019-10-26T19:58:57+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свои «эмоциональные разговоры» с радикалами в населенном пункте Золотое.

На своей странице в Facebook украинский лидер рассказал, что от местных жителей узнал о группе вооруженных людей, которые живут на окраине Золотого. По его словам, жители были «не на шутку обеспокоены». «Решил поговорить с ними сам. Некоторые разговоры были эмоциональными», - пояснил Зеленский.

В своем сообщении украинский лидер не забыл упомянуть, что незалежная «сдаваться не будет ни в каком виде».

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, Зеленский прибыл в населенный пункт Золотое, откуда в рамках «формулы Штайнмайера» должны быть выведены украинские военные. Однако этому отводу препятствуют добровольцы Нацкорпуса - радикальные националисты. В социальных сетях появилось видео разговора президента Украины с одним из таких радикалов. Их общение на повышенных тонах было больше похоже на криминальные "разборки" 90-х.

Зеленский добровольцу в Золотом: Я президент страны, а не лох.

ИСТОЧНИК KP.RU