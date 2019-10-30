СЕГОДНЯ 07:39 2019-10-30T07:39:47+03:00

Только четверть россиян готова переехать в другой регион Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чаще всего это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет

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По данным ВЦИОМА, каждый четвертый россиянин задумывается о переезде в другой город. Чаще всего желание поменять место жительства изъявляют мужчины, на их долю приходится 53%, в возрасте от 25 до 34 лет (72%).

Естественно, финальная цель переезда – это крупные города: в Санкт-Петербург стремятся 15 % респондентов, в Москву – 8%, в Краснодар – 6%. На долю городских переездов приходится 61%, а на долю загородных – 34%.

Основные причины переезда:

Безработица или удаленность работы (18%),

Стремление к лучшему уровню жизни (15%),

Экологические проблемы на родине (13%),

Поиск благоприятного климата (12%).

Не нравится свой город и импонирует другой (7%),

Ради качественного образования (7%),

За перспективами (7%).

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов уверен, что уровень миграции в России очень низкий.

- То, что мы имеем сейчас – недостаточно для развития экономики. В цифрах только четверть россиян хотят переехать, на деле еще меньше. Столь малый показатель обусловлен тем, что отсутствуют условия для миграции. Хотя именно трудовая мобильность и гибкость населения совсем скоро будет определять потенциал развития,- объяснил «Известиям» эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU