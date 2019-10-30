Каждый четвертый россиянин задумывается о переезде
По данным ВЦИОМА, каждый четвертый россиянин задумывается о переезде в другой город. Чаще всего желание поменять место жительства изъявляют мужчины, на их долю приходится 53%, в возрасте от 25 до 34 лет (72%).
Естественно, финальная цель переезда – это крупные города: в Санкт-Петербург стремятся 15 % респондентов, в Москву – 8%, в Краснодар – 6%. На долю городских переездов приходится 61%, а на долю загородных – 34%.
Основные причины переезда:
Безработица или удаленность работы (18%),
Стремление к лучшему уровню жизни (15%),
Экологические проблемы на родине (13%),
Поиск благоприятного климата (12%).
Не нравится свой город и импонирует другой (7%),
Ради качественного образования (7%),
За перспективами (7%).
Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов уверен, что уровень миграции в России очень низкий.
- То, что мы имеем сейчас – недостаточно для развития экономики. В цифрах только четверть россиян хотят переехать, на деле еще меньше. Столь малый показатель обусловлен тем, что отсутствуют условия для миграции. Хотя именно трудовая мобильность и гибкость населения совсем скоро будет определять потенциал развития,- объяснил «Известиям» эксперт.
ИСТОЧНИК KP.RU