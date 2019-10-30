Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

СЕГОДНЯ 07:50 2019-10-30T07:54:23+03:00

Экономисты выяснили, что на это потребуется 430 млрд.рублей

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Ученые-экономисты выяснили, что бесплатная выдача пациентам поликлиник лекарств по рецепту может положительно сказаться на экономике страны. Исследование провели научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров. Материалы статьи приводит газета «Ведомости».

Пациенты не всегда могут позволить себе купить лекарства, которые приписывает врач. Часто отсутствие лечения приводит к осложнениям, человек попадает в больницу, и государство тратит на такого больного уже гораздо больше денег, чем обошлась бы покупка препарата.

Выдача бесплатных лекарств поможет сократить число вызовов «скорой» для госпитализации и в случае, когда из-за отсутствия лечения у человека происходят осложнения.

- За счет государства закупается около 20 процентов российских лекарств. Чтобы обеспечить закупку хотя бы 70 процентов препаратов, из бюджета ежегодно понадобится выделять около 430 миллиардов рублей, - сообщают исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU