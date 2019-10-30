Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
Ученые-экономисты выяснили, что бесплатная выдача пациентам поликлиник лекарств по рецепту может положительно сказаться на экономике страны. Исследование провели научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров. Материалы статьи приводит газета «Ведомости».
Пациенты не всегда могут позволить себе купить лекарства, которые приписывает врач. Часто отсутствие лечения приводит к осложнениям, человек попадает в больницу, и государство тратит на такого больного уже гораздо больше денег, чем обошлась бы покупка препарата.
Выдача бесплатных лекарств поможет сократить число вызовов «скорой» для госпитализации и в случае, когда из-за отсутствия лечения у человека происходят осложнения.
- За счет государства закупается около 20 процентов российских лекарств. Чтобы обеспечить закупку хотя бы 70 процентов препаратов, из бюджета ежегодно понадобится выделять около 430 миллиардов рублей, - сообщают исследователи.
ИСТОЧНИК KP.RU